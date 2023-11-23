В Лазаревском районе Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу

Утром и днем 24 ноября в Лазаревском районе Сочи ожидается сильный дождь, возможна гроза. Как сообщили в пресс-службе мэрии, также прогнозируется усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Все городские службы усилили работу для ликвидации возможных подтоплений. Жителей и туристов просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В Краснодаре из-за дождя, который шел почти сутки, подтопило несколько улиц. Утром 23 ноября на дорогах города прошлось откачивать воду.

Татьяна Ручкина

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