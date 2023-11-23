В Краснодаре еще на три подтопленные улицы вышла водооткачивающая техника

В Краснодаре помимо Московской подтопило улицы Российская, Автомобильная/Ростовское Шоссе и Бульвар Строителей. Как сообщает МЦУ города, на участках работает водооткачивающая техника.

«Службы продолжают следить за ситуацией на дорогах и направляют спецмашины в места, где это необходимо»,— подчеркнули в МЦУ Краснодара.

После продолжительного дождя в Краснодаре также подтопило участок улицы Московской — от Ахтарской до Гомельской. Машины перенаправляют по улицам Петра Метальникова, Ростовское шоссе и Российской.

Татьяна Ручкина

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