Михаил Ельчанинов снова возглавил Хохольский район Воронежской области

В Воронежской области совет народных депутатов Хохольского района избрал главой района Михаила Ельчанинова, который занимает эту должность с 2018 года. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Срок полномочий господина Ельчанинова составит пять лет. Об этом сообщили в администрации района.

Господин Ельчанинов заявил на своей странице в соцсети «Вконтакте», что за последние пять лет в Хохольском районе в 2,3 раза увеличился объем промышленного производства. В прошлом году консолидированный бюджет муниципального образования впервые превысил 1 млрд руб.

«Особое внимание мы, конечно, уделяем развитию социальной сферы и благоустройству: ремонту дорог, освещению, строительству и ремонту школ, детских садов, игровых и спортивных площадок, фельдшерско-акушерских пунктов. Будем и дальше работать в этих направлениях»,— заключил чиновник.

Михаил Ельчанинов ранее возглавлял Репьевский район Воронежской области. Должность главы Хохольского района освободилась после того как занимавший этот пост Павел Пономарев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В октябре 2020-го Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил его к двум годам колонии общего режима. Как установлено в суде, чиновник принуждал индивидуального предпринимателя Алексея Ширкова к пожертвованию более 400 тыс. руб. на храм и соцобъект, создавая ему препятствия в осуществлении коммерческой деятельности.

Подробнее о начале расследования этого дела — в публикации «Ъ-Черноземье» «Чиновнику усложнили реабилитацию за храм».

Алина Морозова

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