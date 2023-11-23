Глава Ижевска: заготовка льда для городка не началась из-за погодных условий

В столице Удмуртии из-за неблагоприятных погодных условий еще не началась заготовка льда для организации ледового городка на Центральной площади, рассказал глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире «Центра управления регионом». Проект будущего объекта к настоящему времени готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Если помните, мы уже 1 декабря начинали завозить лед. 1 декабря уже не за горами, льда у нас пока нет. Очень хочется верить, что погода больше не будет преподносить сюрпризов, начнется нормальная морозная зима без таких вот снежных нападений на нас, и встанет лед»,— заявил господин Чистяков.

Кроме того, по словам мэра Ижевска, в этом году на Центральной площади появится больше световых конструкций. В частности, власти уже закупили несколько таких объектов, которые находятся на погрузку в Санкт-Петербурге. Вместо арки, которая традиционно изготавливалась изо льда, будет световая конструкция, а также появится новые фотозоны.

«Каждый год будем добавлять. Может потом световые конструкции будут переезжать на другие общественные пространства города, чтобы жители и других районов города чувствовали этот праздник и настроение»,— рассказал Дмитрий Чистяков.

Напомним, перед Новым годом в Ижевске также будут устанавливать новые световые конструкции на улицах. Этой зимой дополнительно подсветят улицы 10 лет Октября и Клубная.