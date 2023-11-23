Новогодняя иллюминация дополнительно появится на двух улицах Ижевска

В столице Удмуртии перед Новым годом установят новые световые конструкции. В частности, дополнительно подсветят улицы 10 лет Октября и Клубная, рассказал глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире «Центра управления регионом». В дальнейшем устанавливать иллюминацию будут на двух улицах в год, при этом освещать планируется участки, где ранее таких конструкций не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

По словам господина Чистякова, в первую очередь при установке иллюминации «хотелось удивлять» жителей. К реализации планируется комплексный проект, согласно которому новая иллюминация будет появляться на отремонтированных улицах. В планах на следующий год улица Ленина, где отремонтируют асфальт, остановки и трамвайные пути. «Хотелось бы следовать логичному принципу. Скорее всего будет так: мы ремонтируем улицу и сразу добавляем иллюминацию, чтобы "улица был под ключ". Вот она новая, да еще и светит, сверкает»,— заявил господин Чистяков.