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Новогодняя иллюминация дополнительно появится на двух улицах Ижевска

В столице Удмуртии перед Новым годом установят новые световые конструкции. В частности, дополнительно подсветят улицы 10 лет Октября и Клубная, рассказал глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире «Центра управления регионом». В дальнейшем устанавливать иллюминацию будут на двух улицах в год, при этом освещать планируется участки, где ранее таких конструкций не было.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

По словам господина Чистякова, в первую очередь при установке иллюминации «хотелось удивлять» жителей. К реализации планируется комплексный проект, согласно которому новая иллюминация будет появляться на отремонтированных улицах. В планах на следующий год улица Ленина, где отремонтируют асфальт, остановки и трамвайные пути. «Хотелось бы следовать логичному принципу. Скорее всего будет так: мы ремонтируем улицу и сразу добавляем иллюминацию, чтобы "улица был под ключ". Вот она новая, да еще и светит, сверкает»,— заявил господин Чистяков.

Фотогалерея

Как выглядел Ижевск в преддверии праздника

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Новогоднюю ель у бизнес центра «Парус» в столице Удмуртии украсили неоновой звездой

Новогоднюю ель у бизнес центра «Парус» в столице Удмуртии украсили неоновой звездой

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Сотрудники одного из магазинов повесили рядом с входной группой еловые ветки и декоративные леденцы

Сотрудники одного из магазинов повесили рядом с входной группой еловые ветки и декоративные леденцы

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Перед Новым годом деревья на улицах города украшают гирляндами

Перед Новым годом деревья на улицах города украшают гирляндами

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Самые популярные элементы для декорирования витрин — гирлянды и новогодние елки

Самые популярные элементы для декорирования витрин — гирлянды и новогодние елки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Окна организаций также пестреют гирляндами, светящимися фигурками и елками

Окна организаций также пестреют гирляндами, светящимися фигурками и елками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На рождественские ели в городе вешают гирлянды и шары

На рождественские ели в городе вешают гирлянды и шары

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Мальчик прогуливается по парку в Ижевске среди украшенных гирляндами деревьев

Мальчик прогуливается по парку в Ижевске среди украшенных гирляндами деревьев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фонари в Ижевске украсили иллюминацией в виде снежинок

Фонари в Ижевске украсили иллюминацией в виде снежинок

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Новогоднюю елку установили также у ТЦ «Сигма» в Ижевске

Новогоднюю елку установили также у ТЦ «Сигма» в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На фонарях установили декоративную праздничную иллюминацию

На фонарях установили декоративную праздничную иллюминацию

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Среди новогодних украшений для витрин в Ижевске попадаются пряничные человечки

Среди новогодних украшений для витрин в Ижевске попадаются пряничные человечки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Каток в парке имени Кирова в Ижевске украсили растяжкой из гирлянд

Каток в парке имени Кирова в Ижевске украсили растяжкой из гирлянд

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Новогоднюю ель у бизнес центра «Парус» в столице Удмуртии украсили неоновой звездой

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Сотрудники одного из магазинов повесили рядом с входной группой еловые ветки и декоративные леденцы

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Перед Новым годом деревья на улицах города украшают гирляндами

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Самые популярные элементы для декорирования витрин — гирлянды и новогодние елки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Окна организаций также пестреют гирляндами, светящимися фигурками и елками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На рождественские ели в городе вешают гирлянды и шары

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Мальчик прогуливается по парку в Ижевске среди украшенных гирляндами деревьев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фонари в Ижевске украсили иллюминацией в виде снежинок

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Новогоднюю елку установили также у ТЦ «Сигма» в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

На фонарях установили декоративную праздничную иллюминацию

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Среди новогодних украшений для витрин в Ижевске попадаются пряничные человечки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Каток в парке имени Кирова в Ижевске украсили растяжкой из гирлянд

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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