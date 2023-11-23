За неделю куриные яйца в Самарской области подорожали на 10%

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. За отчетный период больше всего из продуктов в регионе подорожали куриные яйца (на 10%; 104,8 руб. за один кг) и столовая свекла (на 6,7%; 26,1 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Также за минувшие семь дней в области выросли цены на свежие огурцы (на 6,3%; 115,8 руб. за один кг), бананы (на 2,7%; 137 руб. за кг) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,2%; 526,5 руб. за кг). Одновременно с этим в регионе подешевели маргарин (на 1,2%; 210 руб. за один кг) и черный байховый чай (на 1,2%; более тыс. руб. за кг).

ЦБ РФ сообщил о том, что годовая инфляция в Самарской области в октябре увеличилась до 6,71%. В сентябре показатель составлял 6,2%.

Георгий Портнов