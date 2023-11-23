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Годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 6,71%

В Самарской области показатель годовой инфляции в октябре 2023 года увеличился до 6,71% после 6,22% в сентябре, сообщает самарское отделение Банка России. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Показатель по региону сопоставим со значением в целом по стране (6,69%) и несколько выше уровня инфляции в Приволжском федеральном округе (6,43%)»,— говорится в сообщении. 

Годовой прирост цен на продукты увеличился до 6,51%. На это повлиял рост издержек производителей и поставщиков, в том числе на фоне ослабления рубля. В частности, для животноводов подорожали импортные кормовые добавки и вакцины, а для переработчиков мяса и молока увеличились затраты на обслуживание иностранного оборудования.

Прирост цен на непродовольственные товары в октябре увеличился до 5,66% (5,47% в сентябре). Основными факторами ускорения стали высокая потребительская активность и рост затрат производителей и поставщиков отдельных товаров в связи с ослаблением рубля. Кроме того, из-за подорожавших импортных комплектующих ускорился годовой рост цен на новые легковые автомобили отечественных марок.

Услуги, наоборот, дорожали медленее (8,50% после 8,70% в сентябре), что во многом объясняется эффектом высокой сравнительной базы 2022 года.

Сабрина Самедова

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