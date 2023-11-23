Депутаты липецкого облсовета выбрали почетных граждан региона

Генеральный директор компании-застройщика «Спецфундаментстрой» Евгений Сыров станет почетным гражданином Липецкой области. Такое решение приняли депутаты облсовета на очередной сессии, сообщили в правительстве региона. Также этого звания будут удостоены бывший начальник Липецкого авиацентра и аэропорта облцентра, заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант запаса Юрий Сушков и экс-глава областного управления здравоохранения, депутат облсовета пятого и шестого созывов, член избирательной комиссии Липецкой области, доктор медицинских наук Василий Мурузов.

Таким образом, количество почетных граждан региона достигнет 39. Среди них первый губернатор Липецкой области Михаил Наролин, который скончался в январе 2011 года на 78-м году жизни, бывший генеральный директор НЛМК, почетный гражданин Липецка Иван Франценюк, который скончался в феврале 2005 года на 78-м году жизни, и его предшественник, бывший министр черной металлургии СССР Серафим Колпаков, который также был президентом Международного союза металлургов (1933 — 2011). Кроме того, почетным гражданином Липецкой области является бывший худрук и директор Липецкого академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, народный артист России, почетный гражданин Липецка Владимир Пахомов (1942 — 2007).

Звание почетного гражданина Липецкой области было учреждено в 2003 году, к 50-летию со дня образования области, которое отметили 16 января 2004 года. В августе 2003-го депутаты Липецкого облсовета приняли положение о присвоении этого звания и установили порядок выдвижения кандидатов.

Алина Морозова

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