На Кубани в 2024 году на строительство трамвайных путей направят 4 млрд рублей

На строительство трамвайных путей и закупку новых трамваев в Краснодарском крае в 2024 году направят 4,4 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министра финансов Кубани Александра Кнышова.

Из общего объема предусмотренных на модернизацию трамвайной инфраструктуры края средств 4,2 млрд руб. поступят из федерального бюджета. В общей сложности в следующем году объем средств для дорожного фонда составит 48,8 млрд руб.

В сентябре 2022 года было подписано концессионное соглашение с компанией «Синара — Городские транспортные решения», рассчитанное на 25 лет, о модернизации сети трамвайных линий в Краснодаре. Переустройство трамвайного узла началось летом текущего года. В период до 2026 года в краевом центре проложат 35,6 км новых путей и закупят 100 единиц новых трамваев.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram