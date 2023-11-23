Очередной участник саранской группировки получил 22 года колонии

Брянский областной суд вынес очередной приговор участнику саранской группировки. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, Анатолий Кулаев признан виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом вынесенного год назад приговора за похищение человека и убийство ему назначено окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник «саранской группировки» Анатолий Кулаев

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области Участник «саранской группировки» Анатолий Кулаев

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Кулаев признал вину в преступлениях. В суде установлено, что он вступил в саранскую группировку не позднее 2002 года и состоял в ней до задержания в конце 2021-го. Осужденный входил в силовое звено банды и получал доход от ее криминальной деятельности. В 2007 году Кулаев вместе с другими участниками банды похитили и задушили одного из членов группировки в поселке Лесозавод Брянского района, после чего сожгли тело, а уголь и вещи выбросили в реку. Причиной убийства стала распространявшаяся жертвой в криминальной среде ложная информация о причастности членов банды к угону служебного автомобиля высокопоставленного сотрудника правоохранительного органа.

В начале октября суд в Брянске вынес приговор лидеру саранской группировки Виталию Кириенко. За убийства, вымогательство, фальсификации и другие преступления он получил 19 лет лишения свободы. Через некоторое время 22 года строгого режима назначили еще одному участнику силового блока группировки Александру Канаеву, признанному виновным в бандитизме и убийствах.

Сергей Толмачев, Воронеж