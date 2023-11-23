ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40%

Центробанк Турции увеличил учетную ставку на 500 базисных пунктов — с 35% до 40%. В сообщении ЦБ отмечается, что инфляция в октябре снизилась и остается «на уровне прогноза». Инфляционное давление оказывают текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски.

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«С другой стороны, последние индикаторы свидетельствуют, что внутренний спрос начал замедляться по мере того, как ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовом состоянии»,— говорится в сообщении Центробанка Турции.

Регулятор на заседании в конце октября повысил ставку с 30% до 35%. Еще в июне ЦБ сообщал, что продолжит ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. В тот же месяц регулятор впервые за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%.

Об ужесточении денежно-кредитной политики — в материале «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».

Леонид Уварчев