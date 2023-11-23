Кассация оставила без изменений приговор Марсу Гузаярову

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Марсу Гузаярову, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264). Об этом сообщает Telegram-канал «Честно говоря».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2022 года Марс Гузаяров, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на дороге в селе Бакалы сбил шедших по обочине четырех девушек 17-19 лет.

В декабре прошлого года Чекмагушевский межрайонный суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также обязал его выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда и на три года запретил управлять транспортными средствами.

Защита Марса Гузаярова обжаловала приговор, считая его чрезмерно суровым. В марте этого года ВС Башкирии частично удовлетворил жалобу подсудимого, сократив срок наказания на два года.

Олег Вахитов

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