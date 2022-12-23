Марс Гузаяров, насмерть сбивший четырех девушек в Бакалах, приговорен к 13 годам колонии

Чекмагушевский межрайонный суд приговорил 23-летнего Марса Гузаярова, который в июле сбил на автомобиле четырех девушек в Бакалинском районе, к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. Виновник ДТП также должен выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда. Ему на три года запретили управлять транспортными средствами.

ДТП произошло на объездной дороге села Бакалы, когда Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения превысил установленную скорость и сбил четырех девушек, шедших по обочине. Они скончались на месте. Трем погибшим было 18 – 19 лет, еще одной – 16 лет. Обвиняемый признал вину. Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264). Санкции по статье предусматривают до 15 лет лишения свободы. Прокуратура Бакалинского района запросила 13 лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Кировский райсуд Уфы обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и региональное управление дорожного хозяйства обустроить тротуар вдоль дороги, где произошло ДТП. Это решение должно быть исполнено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Венера Хисамова

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