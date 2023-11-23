Сотрудники свердловской ГИБДД будут ездить на Haval

В Екатеринбург привезли 11 новых кроссоверов Haval, на которых будут ездить сотрудники ГИБДД. По данным портала E1.ru, планируется, что в столице Урала появятся 29 новых машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных машин, сделанных на базе кроссовера Haval. Поставка осуществляется в рамках госпрограммы "Безопасные и качественные дороги"»,— рассказал начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, машины распределят по подразделениям ГИБДД территориальных ОВД.

Все машины будут распределены по подразделениям Госавтоинспекции территориальных ОВД для того, чтобы инспекторы ДПС более эффективно и качественно обеспечивали безопасность на наших улицах и дорогах, — добавил полковник Горелых.

Напомним, администрация Екатеринбурга закупила для чиновников продукцию российского автопрома вместо иномарок. Ранее они передвигались на Toyota Camry, а теперь — на Lada Vesta.

Полина Хабарова

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