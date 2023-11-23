В Саратовской области сливочное масло на 100 рублей дороже, чем в ПФО

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные еженедельного мониторинга цен в регионе. Стремительный рост продолжают демонстрировать огурцы, помидоры и яйца.

Сильнее всего с 13 по 20 ноября подорожали огурцы — на 8,07%. Второе место у помидоров — плюс 6,93%. Замыкают тройку лидеров роста цены яйца — за неделю они прибавили 5,01%. Отметим, подорожание указанных продуктов наблюдается уже несколько недель. И если удорожание овощей можно объяснить сезонностью, то ситуация с яйцами вызывает вопросы. Как ранее писал «Ъ — Средняя Волга», в регионе на данный момент действуют 13 птицефабрик (см. «Ъ» № 201 от 27.10).

Экс-замначальника отдела прогнозирования производства продукции министерства экономического развития Саратовской области Ольга Васенина отметила, что в ситуации с подорожанием яиц также прослеживается сезонность. «Себестоимость яйца у птицефабрик соседних регионов ниже, чем у саратовских. Поэтому, чтобы выжить, нашим приходится два раза в год — к Новому году и Пасхе — поднимать цены», — объяснила собеседница «Ъ».

До 2,32% подорожали: говядина, баранина, сосиски и колбасы, рыба, подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыры, печенье, мука, хлеб, рис, вермишель, капуста, лук, свекла, яблоки и бананы.

Сильнее всего, на 1,08%, подешевели охлажденные и мороженые куры. Также потеряли в цене: свинина, мясные консервы для детского питания, маргарин, сметана и творог, сахар, черный чай, соль, пшено, гречка, картофель и макаронные изделия из муки высшего сорта.

Дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (ПФО), в Саратовской области оказались: куры — 221,65 руб. за 1 кг против 215,6 руб.; сосиски и сардельки — 460,26 руб. и 428,64 руб.; вареная колбаса — 448,39 руб. и 436,96 руб.; сливочное масло — 817,04 руб. и 723,9 руб.; молоко 3,2% — 90,01 руб. и 82,87 руб.; сметана — 270,96 руб. и 247,49 руб.; творог — 352,24 руб. и 351,89 руб.

Дарья Васенина

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