ЦСКА дал урок коллективизма

В главном матче игровой недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ действующий чемпион УНИКС принимал самый титулованный клуб лиги ЦСКА. У казанцев, идущих на втором месте, был шанс ликвидировать отставание от занимающих первую строчку армейцев. Но они им не воспользовались. ЦСКА за счет слаженной командной игры победил со счетом 79:66, фактически сняв все вопросы в матче еще до большого перерыва, и упрочил свое лидерство в чемпионате.

Казанцы и ЦСКА подошли к первой в нынешнем сезоне очной встрече примерно в равном положении. Армейцы, на протяжении девяти туров не знавшие поражений (в текущем чемпионате это пока лучшая победная серия), в позапрошлом туре все же оступились, проиграв «Локомотиву-Кубани». Что касается УНИКСа, то в его пассиве набралось два проигранных матча. Однако если ЦСКА уступил все-таки финалисту play-off прошлого сезона, к тому же лучше всех, наверное, умеющему настраиваться именно на игры против армейцев, то казанцы оступались в играх с командами, заведомо уступающими им в классе,— «Самарой» и «Руной». Первая проводит в лиге второй сезон, вторая — дебютный.

Это давало основания говорить о том, что команда Велимира Перасовича все еще не набрала полный ход. Значит, и считать ее фаворитом в противостоянии с ЦСКА, даже несмотря на то что матч проходил в Казани и трибуны «Баскет Холла» были заполнены, можно было лишь с оговорками. Ключевая заключалась в том, что УНИКС куда сильнее ЦСКА зависит о того, как пойдет у его лидеров игра. Если Ненад Димитриевич, Джален Рейнолдс, Дмитрий Кулагин, Эрик Грин ловят кураж, то остановить УНИКС бывает чудовищно трудно. А если не ловят, то и случаются такие осечки, как в матчах с «Самарой» и «Руной». ЦСКА же образца нынешнего сезона — команда куда более коллективистская. Переход на такую схему — мера вынужденная, ввиду того что армейцы в межсезонье расстались с Николой Милутиновым и с Алексеем Шведом. Но Эмилу Райковичу удалось построить очень гармоничный коллектив, малочувствительный к отдельным потерям.

Поначалу, правда, казалось, что в казанском матче индивидуализм возьмет верх над коллективизмом. Уж очень красивый и трудный трехочковый влетел в кольцо после броска Кулагина, изящно у Димитриевича пару раз получались его фирменные парашюты, предельно эффектно Рейнолдс вколотил мяч сверху. У ЦСКА же таких ярких моментов было заметно меньше. То ли Райкович намеренно настроил команду в первую очередь на надежное начало, то ли сами игроки ЦСКА какое-то время присматривались к слабым сторонам соперника. Так что первая четверть прошла в равной борьбе. Но уже второй вопрос о том, кто лучше готов в данный момент, фактически был снят. Оружием победы для гостей стала ставка на больших. Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Амат Мбай на удивление легко проникали под кольцо соперника и набирали очки, зачастую почти не сталкиваясь с сопротивлением. На этих троих приходилась почти половина (39) набранных ЦСКА очков. Страшно представить, что было бы с УНИКСом, если бы у армейцев в свою силу играл бы еще и Каспер Уэйр (лидер армейцев провел весьма бледный матч).

Как ни старался Перасович перестроить игру команды, а нейтрализовать тяжелое армейское вооружение у него не получалось. Ровно как не приносили успеха попытки игроков хозяев компенсировать провалы под щитами дальними бросками. Процент попаданий у УНИКСа был нормальный, около 35%, но никак не нивелирующий непорядок в «краске». В итоге на большой перерыв ЦСКА ушел, имея перевес в 11 очков. Формально это не так уж много за две четверти до сирены. В реальности факторов, которые позволили бы УНИКСу отыграться, не просматривалось как до перерыва, так и после него. Разве что Димитриевич все пытался спасти свою команду в одиночку (а он и такое может), но это был не его день. ЦСКА спокойно довел матч до победы со счетом 79:66 и упрочил свое лидерство.

Александр Петров