В восьми регионах Германии прошли обыски по делу рейхсбюргеров

В Германии более 250 полицейских провели серию обысков по делу о создании преступной организации «граждан рейха» (рейхсбюргеров). Всего обыскали 20 человек на территории восьми федеральных земель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Zinken / dpa / AP Фото: Paul Zinken / dpa / AP

У представителей движения, которое отрицает исчезновение Третьего рейха, изъяли компьютеры, телефоны и другие носители информации. В прокуратуре Мюнхена сообщили о выявлении большого количества подозреваемых в участии преступного движения. Как пишет немецкое издание Spiegel, участники движения налаживали каналы связи, чтобы вступить в контакт с властями Германии.

«Главной целью вовлеченных лиц была дестабилизация ФРГ и ее государственных институтов, а также стремление повлиять на решения и действия законной власти»,— добавили в мюнхенской прокуратуре (цитата по Bild).

Движение «граждане рейха» возникло в 1980-е годы, его участники не признают власти современной Германии и ее политическую структуру. Федеральное ведомство по защите Конституции сообщало, что в стране около 23 тыс. человек причисляют себя к движению.

Руководителя движения — его имя правоохранительные органы не раскрывают — арестовали в ноябре 2021 года. На него возбудили дело о создании преступной организации и призывах к мятежу. В декабре 2022 года полиция задержала участников движения, которые планировали штурмовать Бундестаг и поставить руководить страной принца Генриха XIII, 71-летнего наследника дворянского рода.

Подробнее про «граждан рейха» читайте в материале «Ъ» «Зовите меня просто Князь».

Петр Бузлаев