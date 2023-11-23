Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, к чему стоит относиться с осторожностью во время путешествия в королевство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сегодня Таиланд — без излишних восторгов, но и без желания, как сейчас говорят, хайпануть на ваших страхах. Итак, опасности.

Начнем с коктейлей. Лед для них славные тайские ребята легко могут морозить из обычной водопроводной воды. А она в королевстве категорически не рекомендуется к употреблению внутрь — это чревато множеством заболеваний. Что касается любимого местного стритфуда, не набрасывайтесь на морепродукты. Белковое отравление — отвратительная штука. Случаев полно. И не закармливайте детей фруктами, пытаясь впихнуть в них все витамины мира. Результатом, скорее всего, будет диатез. И вообще о рынках: кипящее масло, фритюр, обилие специй, острота — называется все это «привет, гастрит».

Теперь змеи. В Таиланде их 175 видов, включая кобр и смертельно опасных крайтов. Крайт — это милейшая такая змеюка, противоядие от которой есть, но даже специалисты точно не знают, насколько оно эффективно. Многое зависит от того, как скоро после укуса вам его введут. Слышу смех: «Старина, мы раз десять бывали в Тае, и ни разу не видели ни одной змеи. Где ты их нашел?» Не я, мне тоже повезло. Находят такие же туристы, иногда в самых неожиданных местах: в багажнике скутера, например, под капотом авто, в коробе электросчетчика и даже в своем чемодане по возвращении в Москву. Бывало и такое. Короче, осторожность, особенно в джунглях и ночью на пляже, лишней не будет. Увидите змею, не делайте резких движений, пятьтесь назад и не поворачивайтесь к ней спиной.

Отдельная история — ласковый Сиамский залив и Андаманское море. Здесь вам и медузы, которые жалят в лучшем случае гораздо сильнее тайских перцев, ядовитые рыбы, моллюски. Например, красивая улитка-конус — после соприкосновения с ее хоботком можно отправиться на тот свет уже через полчаса. Не рассказал еще об опасном солнце, мухах, многоножках, пиявках, акулах. И вот теперь вопрос самому себе: «Неужели, зная все это, ты поедешь в Таиланд?» Ответ простой: «Конечно, поеду!» Именно зная все это.