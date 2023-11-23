СК РФ снова заинтересовался проблемным долгостроем в Ульяновске

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основанием для нового вмешательства СК РФ в расследование дела стало повторное обращение в Следственный комитет России участников долевого строительства из Ульяновска. В 2014 году граждане купили квартиры в строящемся доме на ул. Красноармейской. Но застройщики ООО «Птицефабрика Тагайская» и «Атриум» здание не возвели и в 2020 году объявили себя банкротами.

В 2021 году был подписан контракт на завершение строительства дома компанией ООО «Русстройком». Однако до сих пор работы не завершены, сроки ввода объекта в эксплуатацию не называются.

Участникам долевого строительства предложили компенсационные выплаты. Однако дольщики не согласны с их размером, так как «они не соответствуют требуемым затратам для покупки жилья». Также собственники «настаивают на достройке дома и предоставлении им жилья», отмечается в сообщении центрального аппарата.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело, его расследование продолжается. Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Возмущение возмещением».

Георгий Портнов