СК РФ снова заинтересовался проблемным долгостроем в Ульяновске
Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Основанием для нового вмешательства СК РФ в расследование дела стало повторное обращение в Следственный комитет России участников долевого строительства из Ульяновска. В 2014 году граждане купили квартиры в строящемся доме на ул. Красноармейской. Но застройщики ООО «Птицефабрика Тагайская» и «Атриум» здание не возвели и в 2020 году объявили себя банкротами.
В 2021 году был подписан контракт на завершение строительства дома компанией ООО «Русстройком». Однако до сих пор работы не завершены, сроки ввода объекта в эксплуатацию не называются.
Участникам долевого строительства предложили компенсационные выплаты. Однако дольщики не согласны с их размером, так как «они не соответствуют требуемым затратам для покупки жилья». Также собственники «настаивают на достройке дома и предоставлении им жилья», отмечается в сообщении центрального аппарата.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело, его расследование продолжается. Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Возмущение возмещением».