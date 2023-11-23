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СК РФ снова заинтересовался проблемным долгостроем в Ульяновске

Руководитель СУ СК РФ по Ульяновской области Сергей Михайлов доложит в центральный аппарат по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основанием для нового вмешательства СК РФ в расследование дела стало повторное обращение в Следственный комитет России участников долевого строительства из Ульяновска. В 2014 году граждане купили квартиры в строящемся доме на ул. Красноармейской. Но застройщики ООО «Птицефабрика Тагайская» и «Атриум» здание не возвели и в 2020 году объявили себя банкротами.

В 2021 году был подписан контракт на завершение строительства дома компанией ООО «Русстройком». Однако до сих пор работы не завершены, сроки ввода объекта в эксплуатацию не называются.

Участникам долевого строительства предложили компенсационные выплаты. Однако дольщики не согласны с их размером, так как «они не соответствуют требуемым затратам для покупки жилья». Также собственники «настаивают на достройке дома и предоставлении им жилья», отмечается в сообщении центрального аппарата.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело, его расследование продолжается. Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Возмущение возмещением».

Георгий Портнов

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