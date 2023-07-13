Возмущение возмещением

Ситуация с завершением долевого строительства при поддержке Фонда развития территорий 12этажного дома в Ульяновске № 67 на ул. Красно­армейской становится патовой. Согласно требованиям федерального законодательства, после банкротства застройщика и принятия решения Федеральным фондом развития территорий (ФРТ) о достройке дома положено завершить строительство в течение трех лет, исключений нет. Однако строительство дома затягивается, ПСД до сих пор не прошла госэкспертизу, и в требуемые сроки строительство не укладывается. В связи с этим правительство Ульяновской области за подписью губернатора направило письмо в ФРТ с просьбой заменить решение фонда о достройке дома на решение о возмещении затрат дольщиков. При этом сами участники долевого строительства выступают категорически против такой замены, утверждая, что при этом они потеряют значительную часть вложенных средств и опасаясь, что сами выплаты могут затянуться на неопределенный срок.

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В среду во время визита в Ульяновск заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщила прокуратура Ульяновской области. Как отмечает ведомство, «разговор был посвящен наиболее острым для региона вопросам», среди них — ситуация с восстановлением прав дольщиков. Детали встречи в прокуратуре не раскрывают, но отмечают, что одним из наиболее проблемных объектов долевого строительства является дом № 67 на ул. Красноармейской (центр Ульяновска, элитный район). Полтора месяца назад по материалам прокурорской проверки СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц «Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (УФЗПД) и ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» (ТЗ ФРТ, Москва) — ТЗ ФРТ «не обеспечило качественную подготовку и согласование проектно-сметной документации (ПСД) на строительство дома» и своевременность проведения экспертизы ПСД, а УФЗПД «не обеспечило должного контроля». Сообщать подробности расследования в СУ СКР отказываются. Как поясняли в прокуратуре, следствию предстоит разобраться, почему ПСД, подготовленная ООО «Кангро-проект», постоянно и многократно возвращается «Ульяновскгосэкспертизой» с замечаниями на доработку.

Жилой 12-этажный дом № 67 на ул. Красноармейской «в стиле респектабельных особняков» на 152 квартиры с гаражными боксами начало строить ООО «ПФ Тагайская» еще в 2014 году, но застройщик обанкротился, его гендиректор осужден на пять лет колонии общего режима, дом взялось достраивать ООО СК „Атриум“», но в 2020 году компания признана банкротом. В марте 2021 года наблюдательный совет ФРТ принял решение о завершении строительства дома (и финансировании), права застройщика перешли к УФЗПД, подрядчиком стала компания «Русстройком». Из 12 этажей на сегодня построено шесть. Заказчиком является дочерняя компания ФРТ — ООО «Технический заказчик Фонда развития ­территорий».

Между тем участники долевого строительства, обратившиеся в «Ъ», отмечают, что, «создается впечатление, будто кто-то специально оттягивает время, чтобы заменить достройку дома возмещением денежных средств дольщиков». По этому поводу они обращались и в администрацию президента РФ, в прокуратуру Ульяновской области и к сенатору. Как стало известно «Ъ», 10 февраля этого года за подписью губернатора Алексея Русских в ФРТ было направлено письмо (имеется в редакции), подготовленное правительством региона, в котором обращалось внимание на то, что предельные сроки (три года) строительства дома срываются, что связано с нарушениями со стороны прежнего застройщика и отсутствия консервации здания (пришлось сносить стены до свайного поля и фактически вести строительство заново). На основании этого губернатор просит изменить решение наблюдательного совета ФРТ с завершения строительства на выплату возмещения гражданам.

Между тем дольщики категорически против такой замены. По словам представителя инициативной группы дольщиков Ольги Бондарук, выплата денежного возмещения приведет их к большим убыткам: «Они нам посчитают квадратный метр по 70 тыс. руб., а он в этом районе стоит от 100 тыс. руб. и выше, и мы тогда ничего не сможем купить на эти деньги. И во-вторых, неизвестно, когда эти выплаты будут. Дольщики того же „Молодежного“, по которым было принято решение в 2021 году, говорят, что до сих пор никак не дождутся этих выплат».

Руководитель УФЗПД Дмитрий Плохих говорит, что это «вынужденный шаг», поскольку по федеральному законодательству положено завершить строительство дома в течение трех лет со дня передачи объекта региональному фонду, при этом «Федеральный закон не дает никаких прав на передвижение сроков». Права застройщика были переданы УФЗПД 31 мая 2021 года, то есть это значит, что дом должен быть построен и передан дольщикам не позднее 31 мая 2024 года. По мнению господина Плохих, успеть к этому сроку сложно, а передвижка сроков законодательством не предусмотрена. «И возникает опасность, что при нарушении сроков все риски будет нести региональный фонд, учрежденный правительством региона, значит, все пени, штрафы, неустойки и все остальное участникам долевого строительства будет платить бюджет. Вот в чем опасность»,— объяснил глава УФЗПД причины ходатайства о переходе на выплаты, заметив, что по закону «предложение о такой замене может направить в ФРП только губернатор». Господин Плохих сказал, что пока ответа от ФРП нет (но и письмо не отозвано), и каким будет решение, пока неизвестно. В то же время он заметил, что все стороны — и ФРП, и правительство региона понимают, что «лучше всего — построить дом, никому не нужен недострой в центре города», «но, увы, есть рамки законо­дательства».

Впрочем, собеседник «Ъ», хорошо знакомый с ситуацией заметил, что «просто все боятся ответственности».

На запрос «Ъ» в ФРП подтвердили получение ходатайства губернатора, но отметили, что «в свою очередь, фонд уведомил регион о необходимости предоставить документы, подтверждающие невозможность завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в срок», однако «до настоящего времени подтверждающих документов от региона в фонд не поступало».

Глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев отмечает, что сложилась патовая ситуация, «и необходимо искать возможности смещения сроков сдачи, если думать об интересах дольщиков», «но нам никто не может ответить на вопрос, насколько это возможно». «Ситуация — вопиющая. И, создается впечатление, людям просто не говорят правду. Вероятно, всем хочется благополучно отчитаться и снять проблему с контроля, а об интересах дольщиков как-то не думают»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск