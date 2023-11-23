Авиакомпания Uvt aero начнет летать по маршруту Екатеринбург — Тобольск

Самолеты авиакомпании Uvt aero начнут летать по маршруту Екатеринбург — Тобольск (Тюменская область). Как сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта Ремезов, первый рейс состоится в субботу, 2 декабря.

Как сказано в сообщении, рейсы будут выполняться по четвергам и субботам. В четверг самолеты из Ремезова будут отправляться в 14:25, а в субботу — в 14:35. Время в пути составляет 50 минут

Напомним, в июне из Тобольска запустили рейсы в Самару, Бугульму и Новый Уренгой.

Полина Хабарова

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