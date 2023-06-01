Из Тобольска запустили рейсы в Самару, Бугульму и Новый Уренгой

С 1 июня из аэропорта Тобольска (Тюменская область) начали выполнять рейсы в Новый Уренгой, Самару и Бугульму. В пресс-службе аэропорта Ремезов уточнили, что полеты по первым двум направлениям будут выполняться по четвергам и субботам, а в Бугульму — по субботам.

Рейсы в Москву теперь будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и пятницам. В Санкт-Петербурга из Тобольска можно будет улететь по понедельникам, четвергам и субботам.

Напомним, по итогам 2022 года аэропорт Тобольска обслужил около 100 тыс. пассажиров. При этом гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский отметичал, что с учетом инвестиций зона эффективности аэропорта составляет примерно 300 тыс. пассажиров в год.

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