«Ключи можно получить сразу после сделки»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на какой стадии готовности находятся корпуса проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Group Фото: MR Group

Стратегия реализации девелоперских проектов обычно предусматривает вывод в реализацию лучших форматов квартир незадолго до ввода в эксплуатацию. Такие лоты — своего рода золотой запас. В жилом комплексе «Павелецкая Сити» от двух знаковых девелоперов MR Group и Level Group сейчас предоставляется скидка до 11% на квартиры в готовых домах первой очереди.

Ключи от новой квартиры в доме бизнес-класса, расположенном в 5 мин ходьбы от Садового кольца, можно получить сразу после сделки. Вторая очередь проекта, состоящая из четырех корпусов, будет введена в эксплуатацию уже весной следующего года. В наличии есть студии, в которых удобно будет жить студенту или молодому специалисту, ведь рядом расположено несколько престижных вузов и современных бизнес-центров класса A. Есть и квартиры для большой семьи с детьми, их будет удобно провожать в образовательный центр «Лицеум Павелецкая», расположенный прямо во дворе. А после можно пешком прогуляться до одного из офисов в районе Павелецкой площади или Пятницкой улицы. И именно на семейные форматы квартир сейчас действует скидка до 15%.

Первые теплые дни следующей весны можно встретить уже в своей новой квартире в доме, в котором организовано идеальное пространство для комфортной жизни в центре города рядом с Москвой-рекой. Здесь монументальная архитектура в стиле нью-йорских небоскребов, масштабное благоустройство и богатая инфраструктура, высокие потолки и дух времени золотой эпохи Голливуда в лобби каждого из корпусов, названных в честь мировых кинозвезд.

Выбор квартир, качественные характеристики проекта и выгодные финансовые условия обеспечивают идеальный момент, который стоит использовать, чтобы стать резидентом жилого комплекса «Павелецкая Сити».