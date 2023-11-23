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Коммерсантъ FM
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Страховщик Uniqa планирует покинуть Россию в начале 2024 года

Австрийская страховая компания Uniqa планирует покинуть российский рынок в первом полугодии 2024 года. Об этом говорится в отчетности компании за первые девять месяцев 2023 года.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2024 года при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов»,— сказано в материале.

В августе 2023 года Uniqa сообщила о продаже 75% своей доли в страховой компании Raiffeisen Life. Тогда представители австрийского страховщика говорили о планах завершить выход с российского рынка до февраля 2024 года.

Петр Бузлаев

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