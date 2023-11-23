ГК «Вис» заявила, что информация о дефектах четвертого моста является фейком

Группа «Вис» опровергла информацию о трещинах на одной из опор строящегося четвертого моста через Обь, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Один из депутатов областного законодательного собрания в стенах уважаемого органа власти заявил предположения о возможности полного разбора конструкции мостового перехода. Распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста - фейк», - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что сейчас на строительстве заняты около 550 человек. Работы ведутся на всем протяжении трассы.

На сессии заксобрания 23 ноября губернатор области Андрей Травников заявил, что регион занимает «жесткую позицию» по вопросу строительства четвертого моста через Обь. Он также отметил, что регион не выдает подрядчику остаток капитального гранта, «пока наш частный партнер не выполнит наши требования».

Министра транспорта региона Анатолий Костылевский тогда сообщил, что ввода моста с 6 декабря текущего года переносится на 2024 год. В числе основных причин он выделил изменение логистических цепочек поставок материалов иностранного производства. Также по его словам, работы продолжаются, на объекте работают 430 человек.

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Александр Киселев