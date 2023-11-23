Новосибирский губернатор заявил о «жесткой позиции» властей по вопросу строительства четвертого моста

Губернатор области Андрей Травников заявил, что регион занимает «жесткую позицию» по вопросу строительства четвертого моста через Обь. Он также отметил, что регион не выдает подрядчику остаток капитального гранта, «пока наш частный партнер не выполнит наши требования». «Да, обратная стороны такого подхода – потеря времени. Но я вас заверяю, все объекты будут в итоге достроены, как бы тяжело нам это ни было », - пояснил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам министра транспорта региона Анатолия Костылевского, ввода моста с 6 декабря текущего года переносится на 2024 год. В числе основных причин Анатолий Костылевский назвал изменение логистических цепочек поставок материалов иностранного производства. Также он отметил, что сейчас работы продолжаются, на объекте работают 430 человек. «Концидентом в лице минтранса никаких допсоглашений подписывать не планируется, поэтому будут предъявлены все меры предусмотренные концессионным соглашением. Работы сейчас на объект продолжаются, сегодня на объекте работают 430 человек»,– сказал министр.

На прошлой неделе компания «Вис», реализующая в Новосибирске проект строительства четвертого моста через Обь в рамках 25-летней концессии, сообщила о приостановке «активных работ» на объекте и переносе сроков сдачи. В числе причин концессионер указал ошибки в проектной документации, нарушение властями региона сроков работ по переустройству коллектора, а также заморозка из-за требования дополнительной документации 3,3 млрд руб., выделенных на проект. Власти региона заявили, что свои обязательства в рамках соглашения выполняют в полном объеме, а вопрос исполнения обязательств концессионером будет рассматривать суд.

По данным компании, готовность мостового перехода составляет 85%. Строительная готовность развязки превышает 75%. Концессия на строительство и эксплуатацию моста через Обь была подписана в декабре 2017 года правительством Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания»(СКК. Входит в группу «Вис»). Строительство моста реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект составят 43,5 млрд руб. Завершение строительства объекта по графику — не позднее 6 декабря 2023 года. Срок действия концессионного соглашения — до 2042 года.

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Александр Киселев