СКР: арестован молодой человек, планировавший теракт у военкомата в Москве

Сотрудники ФСБ и столичного Следственного комитета задержали в Москве молодого человека 2001 года рождения, который, по данным следствия, планировал теракт у военкомата на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе. Сообщается, что парень изучал «экстремистскую идеологию», запрещенные в России организации и готовился мастерить «коктейли Молотова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в городе Москве, провел разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний»,— говорится в Telegram-канале столичного управления СКР. Молодой человек не признал вину.

Утверждается, что с апреля прошлого года молодой человек изучал «способы совершения террористической деятельности», знакомился с идеологией запрещенных организаций (каких именно, не уточняется), а также способы изготовления «коктейлей Молотова» и взрывчатки. Возбуждено уголовное дело о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина