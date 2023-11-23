Из-за взрыва украинского дрона ранен житель Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об одном пострадавшем в результате атаки вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе на село Козинка Грайворонского городского округа.

В селе Козинка упал и сдетонировал дрон-камикадзе, из-за чего осколочные ранения нижних конечностей получил местный житель. Как уточнил губернатор Гладков, бригада скорой доставила пострадавшего в районную больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва дрона также поврежден один автомобиль.

Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны Украины. За последние сутки по территории региона было выпущено 17 различных снарядов и дронов, которые не привели к ранениям или разрушениям. Дрон-камикадзе упал накануне в селе Устинка Белгородского района. В начале ноября в результате обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области были ранены пять человек.

На фоне постоянных обстрелов в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Нынешней осенью власти региона запретили использование пиротехники.

Как усиливают оборону в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье» «Передышка укрепляет защиту».

Сергей Толмачев, Воронеж