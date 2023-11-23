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Коммерсантъ FM
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Пассажирам севшего в поле под Новосибирском рейса выплатили по 100 тыс. рублей

Пассажиры «Уральских авиалиний» получили компенсации в размере 15,8 млн руб. после экстренной посадки самолета A-320 в поле под Новосибирском.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Выплату получили 158 пассажиров… по 100 тыс. рублей каждому»,— сообщили в пресс-службе «АльфаСтрахования» (цитата по ТАСС). В компании добавили, что еще несколько человек не подали заявление о компенсационных выплатах, притом что они информированы об этом.

В октябре глава колхоза им. Ленина в Новосибирской области Александр Комаровский, где совершил экстренную посадку самолет авиакомпании, сообщил «Ъ-Сибирь» о намерении подать иск в отношении «Уральских авиалиний» о взыскании 1 млн руб. из-за потенциального ущерба от действий перевозчика. Александр Комаровский пояснил, что «Уральские авиалинии» настаивали отложить начало сельскохозяйственных работ, пока самолет не будет убран с территории поля. Однако для колхоза это фактически означало бы колоссальные убытки, так как до этого момента засеянное поле могло пострадать с приходом первых заморозков.

Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок, в результате аварийной посадки никто из них не пострадал.

На прошлой неделе в Росавиации заявили об обнаружении ряда ошибок в отчете о расследовании посадки. Как сообщали «Известия», ведомство установило ошибки в расчетах. Кроме того, был выявлен обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Центральный аппарат Росавиации потребовал от территориального управления ведомства устранить нарушения и доработать отчет.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Александр Киселев, Новосибирск

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