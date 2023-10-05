С «Уральских авиалиний» взыщут 1 млн руб за испорченное поле после посадки А320

В Новосибирской области глава колхоза им. Ленина Александр Комаровский, где совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», намерен взыскать с авиаперевозчика более 1 млн руб. Как пояснил глава колхоза «Ъ-Сибирь», представили компании просят не проводить сельскохозяйственные работы до того момента, пока воздушное судно не будет убрано с поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александр Комаровский отметил, что территория почти в 60 га огорожена, также от прибывшей на место техники пострадал урожай. Пока авиаперевозчик пытается найти способы транспортировки самолета, засеянное поле может пострадать после первых заморозков.

«Если так произойдет, то грядущей весной там ничего не посеют. Пока ущерб составил около 200 тыс. руб.», - рассказал глава колхоза.

При этом Александр Комаровский отметил, что ему «ничего не нужно от авиакомпании», если самолет будет в ближайшее время отбуксирован.

Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто из них не пострадал.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что по итогам экспертизы установлено, что двигателям Airbus A320 не потребуется восстановительный ремонт. В настоящее время экспертами проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, осуществляется подготовка борта к хранению. В настоящее время комиссия рассматривает несколько вариантов взлета самолета с поля.

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Александр Киселев