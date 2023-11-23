Бывшего муниципального депутата из Кронштадта сняли с поста председателя ТИК

Горизбирком Санкт-Петербурга освободил от должности председателя территориальной избирательной комиссии №61 Михаила Гайдеека, назначенного в СПбИК от партии «Единая Россия». Ранее господин Гайдеек был муниципальным депутатом МО «Кронштадт» пятого созыва и числился в ИКМО «Светлановское».

Как сообщает 23 ноября «Закс.ру», на заседании городского избиркома было объявлено, что экс-мундеп покидает свой пост на основании личного заявления. Исполнять обязанности главы ТИК вместо него будет его заместитель Роман Серов.

Михаил Гайдеек был одним из самых молодых муниципальных депутатов Петербурга. В 2014 году будучи 23-летним он избирался в совет МО «Город Кронштадт».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что отношении мундепа Владимира Волохонского от МО №72 в Петербурге возбудили дело по трем уголовным статьям.

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