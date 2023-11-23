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В Удмуртии не зарегистрировали нарушений электроснабжения из-за непогоды

В Удмуртии при интенсивном снегопаде, который продолжается третий день, не допущено нарушений энергоснабжения. Энергетики при этом продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Напомним, лидером по росту снежного покрова за сутки в Удмуртии оказался Глазова — 22 см. В Воткинске толщина снега стала больше — 7 см, в Ижевске и Сарапуле — 6 см. При этом местами по региону прошел ледяной дождь.

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