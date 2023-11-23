Движение транспорта перекрыли на трассе от Воткинска до границы с Пермским краем

В Удмуртии сегодня, 23 ноября, ограничили движение всех видов транспорта, в том числе осуществляющего пассажирские перевозки, на дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края». Запрет действует до 14:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Причиной стал продолжительный снегопад, в результате которого образовался затор из большегрузного транспорта.

Напомним, по аналогичной причине до 19:00 действует запрет для транспорта, общая масса которого больше 6 т, на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Удмуртии.