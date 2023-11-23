В Кузбассе планируют обучать специалистов для изготовления всех видов протезов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил организовать в Кемерове производство бионических протезов и наладить обучение специалистов для изготовления всех видов протезов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пациенты Кемеровского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия рассказали главе региона, что в области делают не все модели протезов, в частности бионические можно изготовить и обслужить только в Москве и Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2023 года власти Кемерова объявили поиск подрядчика для строительства реабилитационного центра стоимостью 3 млрд руб. Площадь центра составит порядка 19 тыс. кв. м. Сдача объекта запланирована до декабря 2025 года. Начало строительных работ намечено на февраль 2024 года. Стационар ребцентра будет включать 108 коек. Мощности центра должны составить 237 пациентов в день, при условии работы в две смены - 407 пациентов. Единственным участником и победителем торгов стал «СДС-Строй» .

Также губернатор Новосибирской области заявил о планах строительства реабилитационного центра на 400 койко-мест для среднесрочной и долгосрочной реабилитации военнослужащих. По его словам, под проект выделен участок «с необходимыми коммуникациями в санаторно-курортной зоне». Программы реабилитации будут рассчитаны на сроки до двух месяцев и до года, «в том числе с программой постоянного проживания».

В марте Красноярский омбудсмен Марк Денисов акцентировал внимание на необходимости медицинской реабилитации тех, кто вернулся из зоны СВО. По его словам, они должны пройти углубленную диспансеризацию в краевых лечебных учреждениях за счет регионального бюджета. При чем на регулярной основе – каждые пять лет. Господин Денисов отметил, что возможно, стоит вернуться к идее о создании в крае медико-спортивного реабилитационного центра инвалидов.

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Александр Киселев