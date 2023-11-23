В Славянском районе и Анапе подтопило дома

Из-за сильных осадков в Славянском районе в шесть домовладений зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе один дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Наиболее интенсивные осадки выпали также в Крымском и Кореновском районах. В последнем подтопило восемь придомовых территорий, в дома вода не заходила. Работает водооткачивающая техника. Усиление ветра до 16 м/с фиксировалось в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Всего на Кубани к ликвидации непогоды привлечено 158 спасателей и 86 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре утром 23 ноября на подтопленные улицы вышла водооткачивающая техника. Специалисты мониторят обстановку.

Татьяна Ручкина

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