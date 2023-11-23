В Краснодаре перекрыли подтопленный участок улицы Московской

В Краснодаре после прошедших ливней подтопило участок улицы Московской — от Ахтарской до Гомельской. Как сообщает МЦУ города, специалисты устраняют подтопления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Участок улицы перекрыт для проезда общественного и личного транспорта за исключением трамваев. Объехать дорогу предлагается по улицам Петра Метальникова, Ростовское шоссе и Российской.

«Насосы работаю без остановки. О ликвидации подтопления сообщим дополнительно»,— сообщили в МЦУ.

Татьяна Ручкина

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