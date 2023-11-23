В Краснодаре перекрыли подтопленный участок улицы Московской
В Краснодаре после прошедших ливней подтопило участок улицы Московской — от Ахтарской до Гомельской. Как сообщает МЦУ города, специалисты устраняют подтопления.
Фото: Loon
Участок улицы перекрыт для проезда общественного и личного транспорта за исключением трамваев. Объехать дорогу предлагается по улицам Петра Метальникова, Ростовское шоссе и Российской.
«Насосы работаю без остановки. О ликвидации подтопления сообщим дополнительно»,— сообщили в МЦУ.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram