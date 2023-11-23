В Нижнем Новгороде остановлено движение ретротрамвая на маршруте №11

С 23 ноября в Нижнем Новгороде остановлено движение трамвая на маршруте №11, сообщает областной Центр развития транспортных систем (ЦРТС). Этот маршрут проходит от Черного пруда через Зеленский съезд и улицу Рождественская до Благовещенской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ЦРТС объяснили закрытие движения снижением пассажиропотка с началом холодов и необходимостью обеспечить безопасность на данном маршруте во время неблагоприятных погодных условий.

Трамвайный маршрут №11 является туристическим. На нем работает один ретротрамвай, закупленный для Нижнего Новгорода в 2021 году. Планируется, что с наступлением весны движение трамвая №11 будет возобновлено.

Андрей Репин