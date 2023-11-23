Пассажиры севшего в поле Новосибирской области самолета получили 15 млн рублей

Пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», воздушное судно которой совершило экстренную посадку в поле Новосибирской области, выплатили компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей - по 100 тыс. рублей каждому», - заявили в пресс-службе «Альфастрахования» (цитата по ТАСС).

При этом в компании отметили, что несколько пассажиров до сих пор не обратились за предоставлением им компенсации, хотя они осведомлены о наличии такой возможности.

В начале октября глава колхоза им. Ленина Александр Комаровский, где совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», заявил о намерении взыскать с авиаперевозчика более 1 млн руб. Как пояснил тогда глава колхоза «Ъ-Сибирь», представители компании попросили его не проводить сельскохозяйственные работы до того момента, пока воздушное судно не будет убрано с поля.

Александр Комаровский отметил, что территория почти в 60 га огорожена, также от прибывшей на место техники пострадал урожай. Пока авиаперевозчик пытается найти способы транспортировки самолета, засеянное поле может пострадать после первых заморозков.

Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто из них не пострадал.

В конце прошлой недели Росавиация нашла полтора десятка ошибок в отчете о расследовании аварийной посадки. В частности, по данным «Известий», ведомство нашло ошибки в расчетах, а также данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. Центральный аппарат Росавиации потребовал от территориального управления ведомства устранить нарушения и доработать отчет.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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Александр Киселев