В Тамбовской области простились с погибшим в ходе СВО рядовым

В селе Сабурово-Покровском Никифоровского округа Тамбовской области простились с погибшим в ходе СВО рядовым Александром Емельяновым. Об этом сообщила администрация округа. Он погиб в бою 18 августа 2023 года.

Посмертно Александра Емельянова удостоили ордена Мужества. Награду вручили его девятилетнему сыну Даниилу в день похорон.

Боец участвовал в СВО с конца июня 2023 года по контракту с Минобороны РФ. Служил старшим телефонистом.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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