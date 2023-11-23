Дума Томского района выберет нового главу муниципалитета из четырех кандидатов
Депутатам думы Томского района Томской области предстоит избрать нового главу муниципалитета из четырех претендентов. Об этом стало известно по итогам заседания конкурсной комиссии, состоявшегося 22 ноября.
В число отобранных комиссией кандидатов вошли экс-кандидат на пост мэра Томска Александр Вульф, глава Заречного сельского поселения Егор Пшеленский, бывший вице-мэр Томска Вячеслав Черноус, а также член фракции КПРФ областной законодательной думы Павел Юденко. Не прошли отбор три человека.
Сессия районной думы состоится 29 ноября. В ней 19 депутатов, причем, все входят в состав фракции «Единой России». Ранее секретарь регионального отделения партии, губернатор Владимир Мазур публично поддержал Вячеслава Черноуса.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», Томским районом с 2018 года руководит Александр Терещенко. В августе этого года Ленинский районный суд Томска приговорил его к четырем годам колонии по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Врио руководителя муниципалитета является заместитель главы Андрей Масловский.