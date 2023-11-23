На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в ДТП с микроавтобусом погибла женщина
На 22 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в результате столкновения автомобиля «Киа Рио» с пассажирским микроавтоубсом «Форд Транзит» погибла женщина, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
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По предварительным данным, микроавтобус ехал по маршруту Екатеринбург — Лосиный —Реж — Алапаевск. Пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Причины ДТП устанавливаются. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу.
Ранее в Екатеринбурге произошло несколько ДТП из-за снегопада. Кроме того, из-за рыхлого снега на участке дороги Ревда — Дегтярск — Курганово ограничили движение. В данный момент на уборку снега в регионе выведены 334 единицы техники.