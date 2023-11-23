На трассе Ревда — Дегтярск — Курганово ГИБДД ограничила движение из-за снега

Автоинспекторы ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на дороге Ревда — Дегтярск — Курганово с 1 км по 31 км Ревдинского района из-за рыхлого снега на проезжей части, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Ограничения снимут после приведения участка трассы в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в текущий момент на свердловских трассах на уборку снега выведены 334 единицы спецтехники. Кроме того, за минувшие сутки для борьбы с наледью израсходовали более 8,2 тыс. тонн пескосоляной смеси.

За сутки на западе области выпало до 20 см снега. В среднем по всей территории региона высота снежного покрова составила 10 см. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат. «Согласно прогнозу, снегопад продолжится до 24 ноября. Ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -15 градусов»,— напомнили в департаменте.

Напомним, ранее Екатеринбурге образовались восьмибалльные пробки из-за снегопада и случаев ДТП. Кроме того, на ЕКАД ограничили движение на повороте к Серовскому тракту.

Ирина Пичурина

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