«Нет больше единой "Группы двадцати"»

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин бойкотировали виртуальный саммит «Группы двадцати». Владимир Путин, напротив, принял участие в мероприятии. Президент России, в частности, рассказал о ситуации на Украине и в очередной раз дал оценку событиям на Ближнем Востоке. Между тем в Пекине в этот день находился с визитом Вячеслав Володин. Председатель Госдумы среди прочего провел личную встречу с главой КНР. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что формат G20 переживает не лучшие времена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Нынешний председатель «Группы двадцати» премьер Индии Нарендра Моди провел виртуальную встречу лидеров данной группы. Цель мероприятия в изложении пресс-службы Кремля: подведение итогов, собственно, индийского председательства, обсуждение ситуации в мировой экономике и финансах, климатической проблематики и другое.

Сразу можно сказать, что событие это широким массам народонаселения, в том числе и в Российской Федерации, малоинтересное. Тем не менее, все-таки к нему удалось привлечь внимание. Дело в том, что ключевые участники — Джо Байден и Си Цзиньпин — отказались в нем участвовать.

Владимир Путин выступил и рассказал обо всех серьезных проблемах от Украины до Ближнего Востока и даже помянул углеродную нейтральность, на которую Россия планирует выйти к 2060 году. Но не будем томить слушателей. Да, первое, что приходит в голову: председатель КНР и президент США недавно встречались и пришли к некоему соглашению, и вот решили бойкотировать Путина.

С высокой долей вероятности, к сожалению или к счастью, но это не так. Впрочем, это и не значит, что данное событие не имеет значения. Очень даже имеет. Смысл в том, что мир меняется на глазах, и старые форматы условно мирного времени отмирают сами собой. И это хорошо.



Впору подумать, как избежать глобальной конфронтации. А для этого нужен совсем другой диалог, конкретный. А когда сказать и предложить нечего, нет смысла на это тратить время. И тем более, если ты не просто государство, а тот, кто на лидерство претендует — это во-первых.

Во-вторых, как ни прискорбно об этом говорить, но нет больше единой G20, есть разные полюса, где каждый преследует исключительно свои интересы. Попытки объединить Юг, Восток и Запад провались. В очередной раз. Да и зачем нужна «Группа двадцати», если есть ООН, которая и без того прибывает в небывалом кризисе?

Нынешний мир — это клуб по интересам: «Группа семи», скажем, БРИКС и Лига арабских государств. Везде есть противоречия, но главная задача на сегодняшний день — создать такие правила, чтобы все эти клубы могли бы сосуществовать и не перебили бы друг друга. Однако разработать такие механизмы пока не очень получается. Хотя попытки, как мы видим, делаются, и это чуть ли не единственная более-менее хорошая новость в данный непростой момент.

И вот создается такое впечатление, что нынешняя Россия до сих пор находится на перепутье. Нет окончательного решения, к какому клубу все-таки в итоге примкнуть. Да и не все явно готовы нас принять, вот в чем вопрос. Как бы так и не остаться между многих других огней. Впрочем, к G20 это отношения не имеет. Наверное, формат еще сохранится какое-то время по инерции. Однако если он в скором времени распадется, это решительно не повод лить слезы.

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