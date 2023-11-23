Из Пулково возобновляются прямые пассажирские авиарейсы в Ярославль

Начиная с 15 декабря авиакомпания «РусЛайн» возобновляет прямые пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом и Ярославлем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Нас связывают прочные деловые, экономические и общественные связи, поэтому удобное и быстрое прямое авиасообщение будет лишь способствовать их развитию и укреплению»,— заявил глава региона, отметив, что решение о восстановлении прямых рейсов он обсуждал недавно с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Полеты из Пулково в ярославский аэропорт Туношна будут выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания «Аэрофлот» добавила 23 дополнительных рейса из Петербурга в Калининград с 25 декабря по 8 января.

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