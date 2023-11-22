«Аэрофлот» добавил рейсы из Петербурга в Калининград на время праздников

Компания «Аэрофлот» добавила 23 дополнительных рейса из Санкт-Петербурга в Калининград с 25 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Таким образом, в предпраздничные дни и новогодние каникулы из Петербурга в Калининград будет совершаться до 39 рейсов в неделю. Компания также увеличила на 44 количество рейсов в Калининград из Москвы в тот же период.

В компании подчеркнули, что Калининград традиционно входит в список самых популярных внутренних направлений группы «Аэрофлот».

«Увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит удовлетворить возросший интерес к новогодним путешествиям в самую западную точку России и благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма в регионе», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте