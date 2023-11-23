В Тихорецком районе школы и детсады закрыли из-за аварий после выпадения снега

В Тихорецком районе ночью выпал мокрый снег. Из-за последствий стихии во многих учреждениях нет света и воды. В связи с этим школы и детсады 23 ноября детей не принимают, сообщает пресс-служба администрации района.

Из-за налипания снега и упавших деревьев в муниципалитете произошли множественные обрывы линий электропередачи.

Аварийные бригады и спецтехника работали всю ночь. Сейчас они продолжают устранять последствия непогоды.

Из-за выпавшего снега в Тихорецком районе также осложнено движение автомобилей. На дорогах дежурит снегоуборочная техника.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram