В Свердловской области более 40% жителей хотят сменить место работы в 2024 году

В 2024 году 41% жителей Свердловской области от 25 до 55 лет хотели бы сменить место работы, следует из исследования сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». 24% респондентов однозначно сообщили о нежелании менять место работы, 35% затруднились ответить. 49% опрошенных ответили, что хотели бы работать в крупной российской компании. Интерес к работе в международной компании выразили 16%. Еще 16% предпочли бы работать с госструктуре, а 8% устроила бы работа в отечественных компаниях малого и среднего бизнеса (МСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наиболее привлекательными направлениями для свердловчан стала работа в IT и строительстве — они набрали по 15% по интересу респондентов. Спрос на работу в сфере услуг составил 13%, в образовании — 9%, также 7% пришлось на бухгалтерию и финансы.

При выборе работы жители региона в первую очередь обращают внимание на зарплату, стабильность компании, адекватность руководства, возможность карьерного роста, наличие соцпакета. При этом составляющими работы мечты они видят официальное трудоустройство, белую зарплату, возможность удаленной работы, ДМС, корпоративное обучение.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что около 15% свердловчан хотели бы стать самозанятыми. До конца года статус самозанятого планировали оформить 42%, 33% — в течение двух-трех ближайших лет, а 25% пока еще не думали о точных сроках оформления.

Ирина Пичурина

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