«Зарплата.ру»: 15% опрошенных свердловчан хотели бы стать самозанятыми

Около 15% опрошенных свердловчан хотели бы стать самозанятыми, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру». Из людей, выразивших такое желание, 42% планируют оформить самозанятость в течение ближайшего года, 33% – в течение двух-трех ближайших лет, а 25% пока еще не думали о точных сроках оформления статуса.

30% респондентов заявили, что «скорее положительно» относятся к инициативе работодателей перевода или оформления сотрудников в самозанятые, 40% – «скорее отрицательно», 30% относятся к такой инициативе нейтрально.

Опрошенные отметили, что работа в формате самозанятости привлекает их по следующим причинам: работа на себя, независимость от начальства и свобода действий (58%), возможность работать из дома, удаленно (17%), гибкий, удобный или свободный график работы (9%), творческая работа и возможность самореализации (8%), возможность проводить больше времени с семьей (8%).

55% участников опроса отметили, что самозанятые работают в среднем эффективнее и успевают больше сделать за день, чем работники с постоянной работой. Не согласны с этим утверждением и думают, что такие работники менее эффективные только 5%, 30% считают, что и те, и другие сотрудники работают с одинаковой эффективностью.

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