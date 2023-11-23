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Коммерсантъ FM
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МИД сообщил о сложности вывоза из Мьянмы россиян, которых обманул работодатель

В МИДе сообщили об ограниченных возможностях вывоза из Мьянмы двух граждан России из-за боевых действий в республике. Ранее стало известно, что россиян Сергея Кузьмина и Екатерину Неясову, которые прибыли в Мьянму для работы, перевезли в закрытый город и продали за $30 тыс.

Фото: Сергей Кузьмин

Фото: Сергей Кузьмин

«В связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены»,— сообщили в министерстве агентству «РИА Новости».

В МИДе добавили, что Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова продолжительное время находятся в самоуправляемой зоне Коканг. В июне они обращались в посольство России в Янгоне, однако, как сообщили в министерстве, «впоследствии отказались от помощи». Дипломаты проинформировали их о запрете пребывания в Коканге для иностранцев.

В настоящее время, как уточнили в МИДе, представители посольства находятся в постоянном контакте с Сергеем Кузьминым и Екатериной Неясовой. Им рекомендовали находиться в пределах города Лоукайн, где местные власти поддерживают относительный правопорядок.

Telegram-канал Baza 19 ноября опубликовал видеообращение двух россиян. Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова рассказали, что в июне 2023 года, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, откликнулись на вакансию о работе в Мьянме. После собеседования в Мандалае их на машине увезли в закрытый город Лоукайн, а работодатели оказались мошенниками. Пара россиян написала заявление в консульство, после чего их продали в другую компанию и требовали выкуп.

27 октября в Мьянме возобновились бои в ходе гражданской войны — антиправительственное движение захватило город Лоукайн, в котором находятся Сергей Кузьмин и Екатерина Неясова. Мошенники освободили граждан России, однако выезд из города заблокирован. В регионе идут боевые действия.

Подробнее о конфликте в регионе читайте в материале «Ъ» «В глубокой Мьянме».

Петр Бузлаев

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