Бастрыкин потребовал доклад по факту травмирования ребенка на квесте в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту травмирования ребенка на квесте в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в информационном центре СКР, ранее в СМИ получила распространение информация, что 12 ноября текущего года на проходящем в городе квесте один из организаторов ударил 11-летнего мальчика по голове во время прохождения им игрового задания. В результате с серьезными травмами пострадавший был госпитализирован. Где именно произошел инцидент, в ведомстве не уточнили.

В ГСУ СК России по Петербургу после этого была организована процессуальная проверка. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СК Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ также поручил возбудить уголовное дело по факту стрельбы возле одного из баров в Выборгском районе Петербурга.

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